У Києві відбувається кубок України зі швидкісного спуску

Downhill або швидкісний спуск – це екстремальна гонка на велосипеді: учасники мають пройти швидкісний спуск з перепонами, на який близько хвилини часу.

Трампліни, повороти та схил у 45° градусів – київська траса не легка для новачків. Вона абсолютно нова – зробили її спеціально до фіналу Чемпіонату.

500 метрів спуску та перепад висоти до 50 метрів. Аби проїхати трек, треба добряче підготуватися.

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Downhill мало розвинений в Україні. Окрім того, основні траси залишились в окупованому Криму. Тож тренуватися професійні спортсмени донедавна могли хіба в Карпатах. Тепер така можливість є і в столиці.