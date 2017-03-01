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У Києві відбувся "марш невідомих"

12:56, сьогодні 559 Читать новость на русском

Під стінами Вищої кваліфікаційної комісії суддів зібрались активісти, які вимагали від чиновників оприлюднення списків кандидатів у Верховний суд України.

Про це повідомив Центр протидії корупції у Facebook.

Акцію влаштували Центр протидії корупції, Громадська рада доброчесності та Автомайдан.

Активісти переконані, що інформацію про кандидатів у судді від громадськості приховують, адже у списках можуть фігурувати одіозні судді. Також 3 активісти переодяглися в суддівські мантії, одягли балаклави і взяли папки з надписом "не ваша справа". Це символізувало про закритість доступу до інформації, яку за законом мають оприлюднювати.

Кандидати пройшли останні письмові завдання. Зараз починається етап співбесід – той етап, на якому наявність досьє є визначальною,
– повідомив голова Центру протидії корупції.

До активістів жоден представник Вищої кваліфікаційної комісії суддів не вийшов.

Голова ВККС Сергій Козьяков провів прес-конференцію, на якій пояснив, що для цієї процедури має бути сервіс з програмним забезпеченням.

Після того, як активісти прорвались у зал проведення брифінгу, Козьяков запевнив, що з усією інформацією активісти зможуть ознайомитись у приміщеннях Вищої кваліфікаційної комісії. Також очільник ВККС додав, що до етапу співбесід комісія не перейде до тих пір, поки їй не нададуть експертні висновки з громадської ради доброчесності.

Читайте також: Волонтери влаштували демарш у Міноборони

Нагадаємо, що посади у Верховному суді України є довічними.

Теги: Україна Верховний суд України Київ протести
Джерело: 24 Канал
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