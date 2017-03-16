У Києві вулиця перетворилась на "море": опубліковані фото та відео

У Києві затопило вулицю Борщагівську в районі центрального РАГСу. Ймовірна причина – прорив труби.

Про це повідомляють користувачі соцмереж у Facebook. Зокрема, журналіст Анна Сердюк опублікувала фото вулиці. Вона також зазначила, що внаслідок прориву трубу – утворилися затори.

Як повідомляє Яндекс.Карти – наразі швидкість руху на Борщагівський не перевищує 2 км/год.

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Журналіст Соня Кошкіна опублікувала відео і додала, що на місці працювали лише дві аварійні машини.