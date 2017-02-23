У Києві з кранів потече кольорова вода

У Києві планується проведення випробувань теплових мереж на території Дніпровського та Дарницького районів.
Про це повідомляє прес-служба КМДА.
Роботи заплановані на період із 27 лютого до 10 березня.
Зазначається, що випробування здійснюватимуться з метою виявлення витоків теплоносія шляхом застосування органічного барвника – флуоресцеїну. Він не є токсичною речовиною і не шкідливий для організму людини.
ТОВ "Євро-Реконструкція" отримала на проведення зазначених робіт відповідний дозвіл головного управління Держспоживслужби України в Києві.
У результаті проведення випробувань у квартирах мешканців зазначених районів може спостерігатися в кранах вода жовто-зеленого кольору,
– зазначили в КМДА.
Читайте також: Багатоповерхівку затопило у Києві: мешканці б'ють на сполох
"Персонал теплової інспекції ТОВ "Євро-Реконструкція" та персонал РТМ "Дарниця" (ПАТ "Київенерго") проводять контроль наявності пошкоджень у теплових мережах, внутрішніх будинкових системах шляхом виявлення забарвленої води в теплових камерах, зливних стоках, центральних, індивідуальних теплопунктах і через сигнали від людей", – мовиться у повідомленні.