У Києві з кранів потече кольорова вода

У Києві планується проведення випробувань теплових мереж на території Дніпровського та Дарницького районів.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Роботи заплановані на період із 27 лютого до 10 березня.

Зазначається, що випробування здійснюватимуться з метою виявлення витоків теплоносія шляхом застосування органічного барвника – флуоресцеїну. Він не є токсичною речовиною і не шкідливий для організму людини.

ТОВ "Євро-Реконструкція" отримала на проведення зазначених робіт відповідний дозвіл головного управління Держспоживслужби України в Києві.

У результаті проведення випробувань у квартирах мешканців зазначених районів може спостерігатися в кранах вода жовто-зеленого кольору,

– зазначили в КМДА.

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"Персонал теплової інспекції ТОВ "Євро-Реконструкція" та персонал РТМ "Дарниця" (ПАТ "Київенерго") проводять контроль наявності пошкоджень у теплових мережах, внутрішніх будинкових системах шляхом виявлення забарвленої води в теплових камерах, зливних стоках, центральних, індивідуальних теплопунктах і через сигнали від людей", – мовиться у повідомленні.