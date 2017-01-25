У Києві зафіксували першу смерть від грипу

У Києві медики констатували першу жертву грипу в цьому році. Жінка, що померла від грипу, була у групі ризику.

Про це повідомили в Центрі контролю і моніторингу захворювань, пише видання "Сегодня".

Жінка померла від пневмонії. Вона була у групі ризику, страждала порушенням системи обміну речовин.

До слова, у минулому році за епідсезон від ускладнень після хвороби померло більше 50 осіб. У більшості випадків був підтверджений грип H1N1.

Нагадаємо, на кінець лютого в Україні очікують нову хвилю епідемії гриппу.