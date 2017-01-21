У Києві горіло кримськотатарське кафе

У центрі Києва ввечері 20 січня виникла пожежа у приміщенні кафе кримськотатарської кухні "Мусафір".

Про це повідомляється на сайті столичних рятувальників.

Зазначається, що загоряння сталося у вентиляційній шахті кафе. Пожежу ліквідували за 20 хвилин.

Полум’ям пошкоджено вентиляційну шахту та ізоляцію електропроводів на площі 1,5 кв. м.

Під час гасіння пожежі із закладу евакуювали на безпечну відстань 30 людей. На щастя, ніхто не постраждав.

За попередньою інформацією, причиною займання стало потрапляння іскор на жир, який був у вентиляційній шахті.

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