У Києві запропонували перейменувати вулицю на честь Любомира Гузара

На сайті Київської міської ради опублікована петиція, де запропоновано одну зі столичних вулиць назвати в честь Блаженнішого Любомира Гузара.

Мова йде про вулицю Челябінську.

"Вулиця Челябінська – назва випадкова, немає логічної прив`язки до місцевості та визначних споруд. Вулиця Любомира Гузара буде примикати до вулиці Андрея Шептицького, й разом з Патріаршим собором Воскресіння Христового створить культурно-християнський ансамбль Української духовної культури, єдиний в своєму роді на Лівому березі Києва", – йдеться в описі петиції.

Читайте також: Людина-епоха: найвідоміші цитати Любомира Гузара, що надихають

Окрім цієї, в ще одній петиції іменем Любомира Гузара запропоновано назвати і площу поруч між Броварським проспектом, вулицею Микільсько-Слобідською, берегом Русанівської протоки з новим сквером.

Нагадаємо, увечері 31 травня через важку недугу пішов із життя колишній голова УГКЦ Любомир Гузар.



Поховають Блаженнійшого 5 червня у Києві, проте до цього з ним попрощатися матимуть змогу і львів’яни.