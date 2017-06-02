13:18
2 черв 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛЮБОМИР ГУЗАР СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Конфлікт Путіна й голуба. Навальний і Медвєдєв на PornHub
Вєсті Кремля
22:43, 1 червня
Вєсті.UA. Ребрендинг і расизм
Вєсті.UA
18:59, 1 червня
Інтелектуальний маразм: як обкрадають та перетворюють на VIP-гурток пенсіонерів НАН України
ЦРУ
08:06, сьогодні
Випуск новин за 11:00: Кілер Адама Осмаєва. Спецоперація із викрадення
Випуск новин
11:55, сьогодні
Про другий термін Порошенка, судову реформу та конфлікт із НАБУ, – інтерв'ю з Юрієм Луценком
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:39, 1 червня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Україна
ЛЮБОМИР ГУЗАР СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Києві запропонували перейменувати вулицю на честь Любомира Гузара

11:48, сьогодні 277 Читать новость на русском
Блаженніший Любомир Гузар
Блаженніший Любомир Гузар

На сайті Київської міської ради опублікована петиція, де запропоновано одну зі столичних вулиць назвати в честь Блаженнішого Любомира Гузара.

Мова йде про вулицю Челябінську.

"Вулиця Челябінська – назва випадкова, немає логічної прив`язки до місцевості та визначних споруд. Вулиця Любомира Гузара буде примикати до вулиці Андрея Шептицького, й разом з Патріаршим собором Воскресіння Христового створить культурно-християнський ансамбль Української духовної культури, єдиний в своєму роді на Лівому березі Києва", – йдеться в описі петиції.

Читайте також: Людина-епоха: найвідоміші цитати Любомира Гузара, що надихають

Окрім цієї, в ще одній петиції іменем Любомира Гузара запропоновано назвати і площу поруч між Броварським проспектом, вулицею Микільсько-Слобідською, берегом Русанівської протоки з новим сквером.

Нагадаємо, увечері 31 травня через важку недугу пішов із життя колишній голова УГКЦ Любомир Гузар.

Поховають Блаженнійшого 5 червня у Києві, проте до цього з ним попрощатися матимуть змогу і львів’яни.

Теги: Україна Київ Любомир Гузар
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
сьогодні, 12:11 "Мазурік" Анну вкрав: підсумки візиту Путіна до Парижа
Наталія Лебідь 783
Державні активи, що працюють на приватні кишені. Чому цього не помічає керівництво країни?
сьогодні, 09:01 Державні активи, що працюють на приватні кишені. Чому цього не помічає керівництво країни?
Тетяна Мартинюк 366
Сейчас
сьогодні, 08:01 Сейчас "Нафтогаз" – самая успешная история постмайданной власти
Карл Волох 1119
сьогодні, 04:20 "Підривник Путіна": хто такий Адам Осмаєв, якого намагалися вбити в центрі Києва
Блог Медіа 5660
Годовщина
1 червня, 22:03 Годовщина "дружбы" Украины и РФ, или Еще одно напоминание об агрессии Путина
Олексій Нікольський 1017
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
МВФ проведе серйозний аналіз потоків валюти в Україні, – екс-міністр економіки
 21 березня , 07:01
Активісти заклали піноблоками вхід до "Сбербанку" в Києві
 13 березня , 14:37
В Авдіївці відновили електропостачання
 7 березня , 16:06
Клімкін має намір відвідати США найближчим часом
 13 квітня , 14:11
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук