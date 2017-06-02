У Києві запропонували перейменувати вулицю на честь Любомира Гузара

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На сайті Київської міської ради опублікована петиція, де запропоновано одну зі столичних вулиць назвати в честь Блаженнішого Любомира Гузара.
Мова йде про вулицю Челябінську.
"Вулиця Челябінська – назва випадкова, немає логічної прив`язки до місцевості та визначних споруд. Вулиця Любомира Гузара буде примикати до вулиці Андрея Шептицького, й разом з Патріаршим собором Воскресіння Христового створить культурно-християнський ансамбль Української духовної культури, єдиний в своєму роді на Лівому березі Києва", – йдеться в описі петиції.
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Окрім цієї, в ще одній петиції іменем Любомира Гузара запропоновано назвати і площу поруч між Броварським проспектом, вулицею Микільсько-Слобідською, берегом Русанівської протоки з новим сквером.
Нагадаємо, увечері 31 травня через важку недугу пішов із життя колишній голова УГКЦ Любомир Гузар.
Поховають Блаженнійшого 5 червня у Києві, проте до цього з ним попрощатися матимуть змогу і львів’яни.