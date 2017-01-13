У Києві затримали суддю, який "віддав" Януковичу Межигір'я

Хабарник, якого вчора впіймали на гарячому – суддя Господарського суду Києва Любомир Головатюк.

Свого часу Головатюк прославився, як суддя, що допоміг Віктору Януковичу заволодіти Межигір'ям. Тому не дивно, що на його захист одразу став колишній заступник адміністрації президента-втікача Андрій Портнов. Розмістив фото затриманого з побоями. Генпрокурор затримання хабарників алегорично називає риболовлею. І обіцяє хороший вилов.

Читайте також: Які статки приховує "Кривавий пастор" під Києвом

Амбітну мету – очистити суди від корупції – влада намагається досягти вже 3 рік. Люди у мантіях під прицілом одразу кількох антикорупційних органів. Зокрема нових: НАБУ та Нацагентства з питань запобігання корупції.

До того ж, восени стартувала судова реформа. Тепер замість вищої ради юстиції суддів набиратиме та звільнятиме вища рада правосуддя. Триває конкурс у новий Верховний суд. На чесність і скромність кандидатури перевіряють, зокрема, члени громадської ради доброчесності.

Однак, пересічні громадяни особливих змін у роботі судів поки що не помітили. На зустрічі, який організував антикорупційний комітет парламенту, обмануті вкладники скаржаться: мало того, що втратили свої гроші. Так тепер ще й потерпають від байдужості феміди усіх інстанцій.