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У Києві жінка викинула з вікна свого важкохворого чоловіка: з'явилось відео

17:54, сьогодні 2691 Читать новость на русском
Багатоповерхівка
Багатоповерхівка / ievvlast.com.ua

Трагедія трапилась в Дарницькому районі Києва. Мешканка багатоповерхівки викинула із вікна 8 поверху свого чоловіка та намагалась покінчити життя самогубством. Від отриманих травм киянин помер на місці.

Про це повідомила прес-служба Національної поліції столиці.

Правоохоронці, які прибули на місце трагедії, тривалий час вели бесіду із киянкою, яка зачинилась у квартирі. Жінка написала передсмертну записку та намагалась вчинити самогубство.

За словами жінки, упродовж трьох років вона доглядала за своїм чоловіком, який через хворобу був прикутий до ліжка. Жити так далі вона не могла, тому і вирішила покінчити життя самогубством разом із чоловіком. Жінка навіть написала передсмертну записку, у якій зізналася у страшному злочині,
– повідомив начальник Деснянського управління поліції Олександр Косовський.

Наразі правоохоронці затримали жінку. Киянці обирають міру запобіжного заходу.

Читайте також: Нацполіція вбила розбійника: опублікували фото

Теги: Україна Кримінал Поліція Київ
Джерело: 24 Канал
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