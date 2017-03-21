У Києві зоозахисники провели масову акцію протесту

Люди, які прийшли на акцію, вимагали від українського уряду посилити покарання за знущання над тваринами.

Під парламентською будівлею вигукували гасло "Зупиніть вбивства та катування тварин". Про це повідомило "УНІАН".

Українські зоозахисники висловили прохання ухвалити законопроект, за яким через знущання над тваринами людина може понести покарання у вигляді 8-річного ув'язнення.

Таким чином кількість випадків садистського поводження із тваринами може зменшитись.

Читайте також: Зоологи визначили найбільш кровожерливих тварин в світі