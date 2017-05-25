У Києві зросте вартість проїзду в громадському транспорті: назвали причину

У Києві з 15 липня подорожчає проїзд у громадському транспорті. Одна поїздка в метро коштуватиме 5 гривень, а в наземному транспорті – 4 гривні.

Вартість проїзду у маршрутках, що належать "Київпастрансу", теж зросте на 1 гривню. Про приватних перевізників влада не береться говорити.

Як запевнили чиновники, такий крок став вимушеним, адже збільшилася вартість комунальних послуг. Навіть нові, вищі ціни за проїзд, уже назвали збитковими.

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Разом із тим, пільгові перевезення не скасують. А тим, хто купить проїзний, пообіцяли знижки.

До кінця ж року планують ввести електронний квиток. Він діятиме у всіх видах громадського транспорту.