У Києві зросте вартість проїзду в громадському транспорті: назвали причину
10:30, сьогодні 208 Читать новость на русском
Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!» Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт! Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся! Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся! Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу Що це таке?
У Києві з 15 липня подорожчає проїзд у громадському транспорті. Одна поїздка в метро коштуватиме 5 гривень, а в наземному транспорті – 4 гривні.
Вартість проїзду у маршрутках, що належать "Київпастрансу", теж зросте на 1 гривню. Про приватних перевізників влада не береться говорити.
Як запевнили чиновники, такий крок став вимушеним, адже збільшилася вартість комунальних послуг. Навіть нові, вищі ціни за проїзд, уже назвали збитковими.
Читайте також: Як купівля вагонів для київського метро стала аферою на мільярди
Разом із тим, пільгові перевезення не скасують. А тим, хто купить проїзний, пообіцяли знижки.
До кінця ж року планують ввести електронний квиток. Він діятиме у всіх видах громадського транспорту.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
Коментарі
Онищенко розповів, коли "приберуть" Порошенка і хто стане його наступником16 грудня 2016 , 19:23 2
Google Maps знайшов справжню зраду в анексованому Криму: фотофакт23 лютого , 05:56
Політолог попередив Україну про окупацію Росією ще однієї області3 лютого , 07:28 23