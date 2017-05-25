У Києві зухвало напали на банк: опублікували фото

Невідомий чоловік у Києві здійснив напад на банк та вкрав 285 гривень.

Про це у Facebook повідомила речниця поліції Києва Оксана Блищик.

Вона зазначила, що під час нападу зловмисник здійснив кілька пострілів у стелю.

Напад відбувся на вул. Івана Кудрі близько 16 годин. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Поліція відкрила кримінальне провадження та почала розшук зловмисника.

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