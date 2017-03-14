У київських тролейбусах запрацював безкоштовний Wi-Fi

Безкоштовний інтернет з'явився одразу в десяти тролейбусах, які мають найдовші маршрути у Києві.

Тролейбуси, пасажири яких можуть користуватись безкоштовним Wi-Fi, позначені спеціальними наліпками Free Wi-Fi як зовні, так і в салоні, повідомляють у відомстві "Київпастранс".

Читайте також: Ще одне українське місто запровадило електронний квиток у громадському транспорті

Wi-Fi буде доступний пасажирам одним із найдовших тролейбусних маршрутів, які курсують у центральній частині міста, Святошинському, Шевченківському та Подільському районах. Це стосується маршрутів № 5, 6, 18, 25, 28, 33, 35, 41.