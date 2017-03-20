У київському Гідропарку до Євробачення встановлять два нових атракціони

До 2 травня у Гідропарку мають встановити два атракціони – "Лабіринт" та "Роллердром – Льодова ковзанка".

Про це повідомляє видання "Наші гроші" з посиланням на систему "Прозорро".

Оновлення атракціонів у Гідропарку проводять до пісенного конкурсу Євробачення-2017, яке в травні прийматиме Київ. Їх встановлення обійдеться бюджету в 6,88 мільйона гривень.

Атракціон "Лабіринт" буде площею 964 м2 з ігровим майданчиком площею 818 м2. Відкритий атракціон "Роллердром – Льодова ковзанка" матиме площу 512 м2.

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