У Клімкіна відповіли Ле Пен на її гучну заяву про Крим

Заява кандидата в президенти Франції Марін Ле Пен про визнання Криму російським є нікчемною.

Про це йдеться коментарі Міністерства закордонних справ України.

Висловлювання будь-якого відповідального політика та кандидата на посаду президента мають ґрунтуватися на повазі до міжнародного права, суверенітету та територіальної цілісності інших держав, а не слугувати інтересам третьої сторони, яка здійснює політику агресії та окупації,

– сказано у заяві відомства.

У МЗС нагадали, що Франція та уся міжнародна спільнота підтримали територіальну цілісності України і засудили незаконну окупацію Росією Криму та Севастополя.

"Підтримка окупації Криму та визнання його анексії – це не лише зневажання Статуту ООН та основоположних принципів міжнародного права, але й стимулювання держави-окупанта до подальших злочинних дій стосовно місцевого населення", – наголосили у МЗС.

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Нагадаємо, раніше Марін Ле Пен зробила заяву про законність анексії Криму. А нещодавно лідер французького "Національного фронту" сказала, що Крим ніколи не належав Україні.