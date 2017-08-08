У КНДР здивували заявою щодо країни, яка постраждає найбільше від нових санкцій проти Кореї

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Найбільше від санкцій постраждає Китай, який, втім, дотримуватиметься їх.
Найбільший економічний удар, внаслідок "традиційних економічних зв'язків", візьме на себе Китай як головний торговий партнер КНДР, заявив глава МЗС КНР Ван І. Водночас, Китай зобов'язався виконувати їх, пише "Інтерфакс".
Для захисту міжнародної системи нерозповсюдження та регіонального миру і безпеки Китай, як і раніше, буде повною мірою і суворо дотримуватися відповідної резолюції,
– наголосив глава МЗС.
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Він нагадав, що резолюція, окрім санкцій, закликає також учасників конфлікту повернутись до ідеї ядерного "роззброєння" КНДР.
Нагадаємо, 5 серпня Рада Безпеки ООН проголосувала за резолюцію, яка розширює санкції проти Північної Кореї.