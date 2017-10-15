У КНДР зробили чергову погрозливу заяву

Північна Корея готова знищити ворогів, які загрожують майбутньому нації КНДР.

Таку заяву зробив заступник голови парламенту Північної Кореї Ан Дон Чхун, передає "Інтефакс-Україна".

"Ми бачили виступ дітей і російських дівчат на закінченні церемонії відкриття 137-ої Асамблеї Міжпарламентського Союзу (МПС). Наша країна теж хоче, щоб таке майбутнє було. Це мир і процвітання. Тому, щоб домогтися такого світу, всіх ворогів, які можуть перешкодити цьому майбутньому, ми всіх їх рішуче знищимо", – сказав заступник спікера.

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Ан Дон Чхун підкреслив журналістам під час прес-конференції, що це наміри влади КНДР.