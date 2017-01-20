У Когута спростували інформацію про приналежність підприємства "Укрспецполіграфія" до ЄДАПС

ТОВ "Укрспецполіграфія" засновано в 2001 році Інформація про належність підприємства "Укрспецполіграфія" до консорціуму ЄДАПС не відповідає дійсності.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби новопризначеного директора державного підприємства "Поліграфкомбінат" Україна", екс-директора ТОВ" Укрспецполіграфія" Ігоря Когута.

Зокрема, в прес-службі заявили, що підприємство з обмеженою відповідальністю" Укрспецполіграфія" засноване в 2001 році, здійснює свою діяльність в сфері друку захищеної поліграфічної продукції і не є учасником будь-яких консорціумів та інших бізнес-конгломератів.

Ігор Когут, згідно з даними прес-служби, з листопада 2005 року був директором підприємства.

"Мені дуже неприємно, що в пресі була піднята хвиля негативу і подана недостовірна інформація про мене і підприємстві, яким я керував. "Укрспецполіграфія" – підприємство яке багато років працює на ринку і є самостійною структурою", – зазначив Ігор Когут.

Нагадаємо, раніше ЗМІ стало відомо, що Кабінет міністрів затвердив Ігоря Когута на посаду директора державного підприємства поліграфкомбінат "Україна".