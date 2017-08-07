У Колумбії напали на місію ООН, – ЗМІ



ООН / AP

У неділю, 6 серпня, на заході Колумбії в департаменті Каука на місію ООН здійснили напад. Про це повідомляє NDTV. Внаслідок нападу постраждав поліцейський. У скоєному правоохоронці підозрюють повстанців Революційних збройних сил Колумбії і повстанців Армії національного визволення. Читайте також: Радбез ООН посилив санкції проти КНДР Можливою причиною нападу ЗМІ називає прийняття 2 серпня Радою безпеки ООН резолюції, яка передбачає запобігання потрапляння зброї до рук терористичних угруповань.

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