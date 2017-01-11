У "компроматі на Трампа" згадується таємна зустріч Януковича з Путіним (Документ)

Американські ЗМІ опублікували так званий компромат на новообраного президента США Дональда Трампа.

Видання Buzzfeed опублікувало документ на 35 сторінках, який нібито є доповіддю британського розвідника, який готували для політичних конкурентів Трампа.

У документі є розділ, який присвячений зв'язкам колишнього глави виборчої кампанії Трампа Пола Манафорта з корупційними схемами екс-президента України Віктора Януковича.

Зокрема, у доповіді йдеться, що у президента-втікача Віктора Януковича була таємна зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним біля Волгограда.

Згідно з документом, Янукович переконував Путіна, що не має доказів його "відкатів" Манафорту. У тексті йдеться, що зустріч відбулася 15 серпня.

Раніше у ЗМІ з’явилась інформація, що Росія має компромат на Трампа сексуального характеру.