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У "компроматі на Трампа" згадується таємна зустріч Януковича з Путіним (Документ)

09:24, сьогодні 6805 Читать новость на русском
Янукович таємно зустрічався з Путіним
Янукович таємно зустрічався з Путіним / Getty images

Американські ЗМІ опублікували так званий компромат на новообраного президента США Дональда Трампа.

Видання Buzzfeed опублікувало документ на 35 сторінках, який нібито є доповіддю британського розвідника, який готували для політичних конкурентів Трампа.

У документі є розділ, який присвячений зв'язкам колишнього глави виборчої кампанії Трампа Пола Манафорта з корупційними схемами екс-президента України Віктора Януковича.

Зокрема, у доповіді йдеться, що у президента-втікача Віктора Януковича була таємна зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним біля Волгограда.

Згідно з документом, Янукович переконував Путіна, що не має доказів його "відкатів" Манафорту. У тексті йдеться, що зустріч відбулася 15 серпня.

Раніше у ЗМІ з’явилась інформація, що Росія має компромат на Трампа сексуального характеру.

Теги: Політика Віктор Янукович Володимир Путін Україна-Росія Дональд Трамп США
Джерело: 24 Канал
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