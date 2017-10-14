У Кот-д'Івуар впав Ан-26, є загиблі
18:07, сьогодні 404 Читать новость на русском
Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!» Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся! Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся! Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу Що це таке?
У Кот-д'Івуарі на океанському узбережжі 14 жовтня зазнав катастрофи вантажний літак Ан-26.
Про це повідомляє Daily Mail.
Літак розбився, після вильоту з столиці країни – міста Абіджан. Як зазначають свідки, виліт відбувався при поганих погодних умовах.
Читайте також:
У результаті аварії загинули четверо громадян Молдови, ще щонайменше шестеро осіб зазнали поранень. Рятувальна операція триває.
За даними місцевого порталу, літак перевозив вантаж для французької армії та належав чартерній компанії Valan International Cargo Charter. Він був побудований у 1975 році.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
Коментарі
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"16 травня , 10:49
Україна хоче купити партію потягів у Німеччини7 червня , 18:40
Розгляд справи Януковича знову перенесли11 жовтня , 10:38
Сєнкевич подав позов проти рішення Миколаївської міської ради13 жовтня , 13:23