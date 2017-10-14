У Кот-д'Івуар впав Ан-26, є загиблі

У Кот-д'Івуарі на океанському узбережжі 14 жовтня зазнав катастрофи вантажний літак Ан-26.

Про це повідомляє Daily Mail.

Літак розбився, після вильоту з столиці країни – міста Абіджан. Як зазначають свідки, виліт відбувався при поганих погодних умовах.

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У результаті аварії загинули четверо громадян Молдови, ще щонайменше шестеро осіб зазнали поранень. Рятувальна операція триває.

За даними місцевого порталу, літак перевозив вантаж для французької армії та належав чартерній компанії Valan International Cargo Charter. Він був побудований у 1975 році.