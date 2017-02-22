У кожної політсили, яка організовувала "Марш гідності", були свої мотиви, – політолог

У кожної структури, що виступила організаторами Маршу Національної гідності, є своя мета. "Азов", наприклад, таким чином, підтримує високий рівень мобілізації та бойової дисципліни. "Правий сектор" та "Свобода" – нагадують про себе виборцям з метою заробити політичні бали.

Про це в коментарі сайту "24" розповів політолог Андрій Миселюк, коментуючи Марш Гідності, що сьогодні, 22 лютого, проходив у Києві.

По-перше, вони позиціонують себе як бойові побратими. Тут є чисто людський мотив – згадати як все було,

– наголосив Миселюк.

Якщо розглядати союз ВО "Свободи", "Правого сектору" та "Національного корпусу" ("Азову"), то він виглядає доволі ситуативним. В принципі, річниця Майдану – дуже вдалий час, який вони хочуть використати.

Читайте також: Коротко про головне: Марш Гідності у Києві

Нагадаємо, 22 лютого у Києві відбувся "Марш Національної гідності", в якому взяли участь переважно представники правих сил: "Свобода", "Правий сектор" та "Національний корпус".



Організатори маршу озвучили свої вимоги владі, серед основних: знизити тарифи на комунальні послуги, не приватизовувати державні підприємства, залишити мораторій на продаж землі та припинити торгівлю з окупованими територіями.

Читайте також: Експерт прокоментував вимоги учасників Маршу гідності та пропаганду Росії