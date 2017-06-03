У Краматорську презентували фільм про обстріл міста терористами

У Краматорську, що на Донеччині презентували фільм "Рубіж реальності". Стрічка у художній формі нагадує про події дворічної давнини, коли терористи обстріляли з систем залпового вогню мирне місто.

10 лютого 2015 року вже мирний, як усі вважали, Краматорськ на Донеччині проросійські найманці обстріляли із РСЗО Торнадо з касетними боєприпасами. У той день загинуло 17 людей, 64 отримали поранення. Більшість постраждалих – цивільні.

Сьогодні ж Краматорськ – центр вільної і, головне, мирної Донеччини. Та молодий місцевий режисер Михайло Бакузов вирішив нагадати, яким мінливим може бути життя.

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Короткометражний фільм "Рубіж реальності" розповідає історію краматорчанина, колишнього бійця Французького Легіону. Через війну у нього розлад психіки, чоловік усюди бачив бойові дії.

Після тривалої терапії чоловіка збиралися виписувати з лікарні. Та після жорстоко обстрілу міста військовий побачив із вікна вражаючі кадри. Помічаючи всюди руйнування, вогонь і людські тіла, чоловік не може зрозуміти, бачить він марево чи справжню картину.

Жителі Краматорська подивились короткометражку на одному подиху. Всі згадали події дворічної давності.

"Народ, що не знає своєї історії, є народом сліпців", – так казав метр кіно Олександр Довженко. Частина трагічної історії сучасної України вже зафільмована у стрічці "Рубіж реальності".