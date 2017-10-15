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У Краматорську пройшов Марш УПА: захопливі кадри

12:32, сьогодні 1747 Читать новость на русском

І хоч доба на Сході була непростою, українських воїнів привітали з Днем захисника України, а у Краматорську пройшов Марш УПА,

Волонтери заїжджають на позиції ще з вечора. Харків’янка Анжела привезла бійцям традиційно найнеобхідніше. А сьогодні – ще й фрукти та солодощі бійцям до професійного свята – Дня захисника.

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Зранку частина батальйону на шикуванні, хоча більшість бійців в окопах – війна триває. Комбат Олександр Щербина привітав підрозділ та вручив нагороди, відзнаки, а декому – і нові погони.

Ті хто якийсь внесок роблять у наш захист, ті, хто щось виробляє, щось допомагає. Їх дуже багато! Вся наша країна повинна святкувати це свято, – прокоментував Олександр Щербина.

На кожному опорнику влаштовували невеликий концерт. Бійці радіють як діти.

"Я взагалі всіх радий бачити – що Андрія, що Анжелу. Вони ж наші найближчі друзі, ми любимо їх", – поділився враженнями від свята боєць ЗСУ "Алат".

У Краматорську незвична для цієї місцини акція – Марш УПА. Частина активістів місцеві, частина приїхала з інших міст.

Щоб ми пам’ятали подвиг нашого земляка Степана Чубенка. Тому що він є прикладом для молоді. Він був для нас прикладом, якою має бути молода людина, як вона повинна поводитись, коли відбувається таке неполадство в Україні, – зазначає мешканець Краматорська Дмитро Пальченко.

Закінчується хода на головній площі з десятками палаючих фаєрів, під жовто-блакитними та червоно-чорними прапорами. Їх на Донбасі постійно більшає.

Автор: Олексій Годзенко
Теги: Новини України Війна на Донбасі АТО УПА Річниця УПА
Джерело: 24 Канал
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