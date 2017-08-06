У країну прибули понад 270 терористів, – МВС Франції

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У Францію прибули понад 270 терористів, півсотні з них – неповнолітні. Всі вони – громадяни Франції, які воювали на боці так званої "Ісламської держави" в Сирії та Іраку.
Про це заявив міністр внутрішніх справ Франції Жерар Колон, повідомляє агентство Reuters.
За даними чиновника, загалом лави джихаждистів поповнили близько 700 громадян Франції. Проти тих, хто повернувся, наразі ведуть слідство. Декого з них – заарештували.
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Також в МВС попередили, що в країні зросла загроза терактів.
Нагадаємо, за останні два роки жертвами кривавих нападів у Парижі та інших містах Франції стали 230 людей. З осені 2015 року в країні діє надзвичайний стан.