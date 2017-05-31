У Кремлі недолуго зреагували на "тролінг" Клімкіна

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова зреагувала на заяву українського міністра Павла Клімкіна про письменника Олександра Пушкіна.

Свою думку вона висловила на Facebook.

Павло, ви з Гоголем ще не розібралися. Куди Вам за Олександра Сергійовича хапатися. І виключно для Вашого розуміння: коли Крим надихав Пушкіна, Хрущов ще не народився,

– написала представниця російського МЗС.

Нагадаємо, глава МЗС України Павло Клімкін підколов президента Росії Володимира Путіна щодо його заяви про київську княжну Анну Ярославну. Так, міністр вирішив назвати українцем російського поета Олександра Пушкіна.