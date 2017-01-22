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У Кремлі оголосили невтішні прогнози щодо санкцій

15:28, сьогодні 23913 Читать новость на русском
Дмитро Медведєв
Дмитро Медведєв / Getty Images

Санкції проти Росії є довготривалим явищем, відтак жителям країни варто розлучитися з будь-якими ілюзіями щодо їхнього скасування.

Таку заяву зробив прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв, передає УНІАН.

"Час розлучитися з ілюзіями, що стосовно нашої країни буде скасовано якісь санкції. Очевидно, те, що трапилося, – це надовго. Нема чого сподіватися на якісь чужі вибори, на прихід іноземних керівників", – зауважив він.

Також російський посадовець зазначив, що Росія в будь-яких умовах буде годувати себе сама, тому аграрії повинні активно використовувати вдалу для них ситуацію з санкціями.

Додамо, що Медведєва переобрали головою "Єдиної Росії", причім інших кандидатів на цю посаду не було.

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Нагадаємо, на початку січня уряд США розширив санкційний список для російських посадовців.

Крім того, за деякий час колишній президент США Барак Обама продовжив санкції проти Кремля через ситуацію на Донбасі та анексію Криму.

Теги: Україна Політика Новини Росії Дмитро Медведєв
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