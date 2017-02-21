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У Кремлі уникають розмов про визнання "ДНР" та "ЛНР"

12:51, сьогодні 316 Читать новость на русском
Дмитро Пєсков неохоче говорить про можливе визнання Росією
Дмитро Пєсков неохоче говорить про можливе визнання Росією "ДНР" та "ЛНР" / Getty Images

Російська влада вважає некоректним питання про можливі перспективи визнання країною "ДНР" та "ЛНР", а будь-які евентуальні міркування на цю тему недоречні і неприйнятні.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє видання "РИА Новости".

"Поки що ситуація де-факто полягає в тому, що дві "невизнані республіки" є територіями, які дійсно не визнані РФ, вони не визнані Україною, але вони перебувають в найжорстокішій блокаді зі сторони України. Вони відключені від соціального забезпечення, від банківського забезпечення, що, безумовно, робить життя населення цих регіонів абсолютно нестерпним. Саме керуючись гуманітарними міркуваннями, було прийнято відоме рішення щодо фактично виданих документів", – заявив речник Володимира Путіна.

Нагадаємо, 18 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін підписав указ про визнання Росією так званих документів "ДНР" та "ЛНР".

Теги: Політика Новини Росії Україна-Росія Війна на Донбасі
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