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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

У Кремлі змінюється ставлення щодо Трампа, – Bloomberg

13:39, сьогодні 2025 Читать новость на русском
Ейфорію змінив скептицизм
Ейфорію змінив скептицизм / Тime.com

Ейфорія щодо перемоги Дональда Трампа на виборах у США у росіян вже спадає. На зміну їй прийшов скептицизм з приводу того, що в стосунках Росії і США може намітитися якийсь прогрес.

Про це пише видання Bloomberg.

Зокрема, занепокоєння в Кремлі викликають суперечливі заяви Трампа. Так, у грудні він сказав, що США потрібно нарощувати ядерний потенціал, а минулого тижня повідомив, що ядерний арсенал Росії потребує "дуже істотного скорочення".

При цьому видання не виключає, що російські чиновники навмисно говорять про зниження очікувань від Трампа, щоб відвести підозру в організації кібератак, спрямованих на перемогу Трампа на виборах.

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Bloomberg акцентує увагу на тому, що російські ЗМІ змінили манеру подачі новин про Трампа. Тепер в сюжетах додають, що тішити себе ілюзіями з приводу нового президента США і сподіватися на швидке поліпшення відносин не варто.

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Теги: Політика Новини Росії США Дональд Трамп
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