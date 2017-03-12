У Кремлі змінюють тактику щодо "нормандського формату", – експерт

Росія змінює тактику і починає гру на випередження – саме з цим пов’язана заява Лаврова про можливість включення до Нормандського формату переговорів США. Москва це робить, щоб мати карт-бланш і показати світу, що вона готова на будь-які формати переговорів, аби врегулювати конфлікт на Донбасі. Насправді це робиться з іншою метою: добитись послаблення санкцій.

Про це сайту "24" в коментарі розповів політичний експерт Сергій Постоловський.

"Надії Росії, які були одразу після обрання Дональда Трампа щодо налагодження американо-російських відносин за рахунок національних інтересів України і зняття санкцій, не виправдалися. Більше того, сьогодні представники Республіканської партії США демонструють послідовну і більш жорстку позицію по відношенню до Росії. Держсекретар Рекс Тіллерсон чітко заявив, що Україна не стане розмінною картою у відносинах США і Росії", – зазначає політолог.

Тому, на думку експерта, розуміючи те, що санкції не будуть зняті, Росія змінює тактику і починає гру на випередження.

Щоб там не заявляла Росія, санкції діють. В 2017 році, якщо санкції зберігатимуться або ж їх посилять, то це несе великі ризики для внутрішньої соціально-економічної і політичної ситуації. Тут можна говорити і про локальні протести в окремих регіонах Росії, і про зростання рівня незадоволення регіональних політичних еліт діями Кремля,

– вважає Постоловський.

Інша справа, зазначає експерт, що після подій в Авдіївці ще в січні 2017 року про зміну Нормандського формату мала б говорити Україна. І не лише про включення до нього на якихось там паралельних, а на рівних умовах не тільки США, а й Великобританії.

Нагадаємо, міністри закордонних справ РФ і ФРН Сергій Лавров і Зігмар Габріель вважають, що для врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областях можна залучити США як учасника Нормандського формату. Лавров стверджує, що Москва активно підтримує дану ініціативу, а Габріель вважає, що США зможуть надати своє авторитетне вплив для дотримання Мінських угод. Однак, Лавров і Габріель пропонують не розширити Нормандський формат, а запросити Вашингтон для паралельного участі в переговорах, які ведуть Україну, Росію, Францію і Німеччину.

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