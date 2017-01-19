У кримському "Артеці" стався вибух, – соцмережі

У дитячому таборі "Артек", який розташований на території анексованого Криму, стався вибух.

Про це повідомляється в мікроблозі RoksolanaToday&Крим в Twitter.

"Як повідомляють співробітники "Артеку" і жителі Гурзуфа, в таборі "Морському", в одному з дитячих корпусів вибухнув великий кондиціонер. У цьому і в сусідніх корпусах повилітали шибки і двері. За 3 км деренчали скла. В корпусі були діти! Директор табору, Каспржак, про жертви нічого не говорить, сподіваємося, що їх немає", – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що інцидент стався 18 січня близько 19:00.

"У день вибуху у персоналу забирали мобільники, щоб ніхто не зміг зробити фото", – додали в повідомленні.

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