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У Криму почало сильно всихати головне водосховище

09:30, сьогодні 928 Читать новость на русском
Білогірське водосховище
Білогірське водосховище / "Крим.Реалії"

Білогірське водосховище в анексованому Криму почало стрімко міліти.

Про це повідомляють "Крим.Реалії".

Водойма стала особливо швидко втрачати рівень води в серпні.

Кожного дня ходжу рибалити на водосховище і кожного разу помічаю, як за добу суттєво зменшується рівень води. Боюся уявити, що буде у вересні,
– розповів житель Білогірська.

На думку місцевих, причиною стрімкого падіння рівня води стала висока спека, тривала відсутність опадів і підвищена потреба в прісній воді східного Криму.

З водойми проводять постійне скидання води для поповнення Північно-Кримського каналу.

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Ще два місяці тому водосховище, завдяки рясним весняним опадам, було повністю наповнене.

Теги: Новини України Новини Криму Анексія Криму
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