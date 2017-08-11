У Криму почало сильно всихати головне водосховище

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Білогірське водосховище в анексованому Криму почало стрімко міліти.
Про це повідомляють "Крим.Реалії".
Водойма стала особливо швидко втрачати рівень води в серпні.
Кожного дня ходжу рибалити на водосховище і кожного разу помічаю, як за добу суттєво зменшується рівень води. Боюся уявити, що буде у вересні,
– розповів житель Білогірська.
На думку місцевих, причиною стрімкого падіння рівня води стала висока спека, тривала відсутність опадів і підвищена потреба в прісній воді східного Криму.
З водойми проводять постійне скидання води для поповнення Північно-Кримського каналу.
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Ще два місяці тому водосховище, завдяки рясним весняним опадам, було повністю наповнене.