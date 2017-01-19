У Криму російські військові масово пиячать та лікуються від "білої гарячки"

Російські військові в окупованому Криму пиячать, конфліктують з мирними мешканцями та грубо порушують дисципліну.

Про це повідомляє Головне управління розвідки України.

У лавах російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території АР Крим продовжуються випадки грубого порушення військової дисципліни, зловживання спиртними напоями та сутички з місцевим населенням,

– мовиться у повідомленні розвідки.

"16 січня цього року в розташування базового табору батальйонної тактичної групи (БТГр) зі складу 51 парашутно-десантного полку (в/ч 33842, пункт тимчасової дислокації н. п. Філатівка) 106 повітрянодесантної дивізії (Тула) ЗС РФ прибув заступник начальника Управління військової поліції м. Сімферополя з метою з'ясування обставин участі військовослужбовців підрозділу у нещодавній бійці з цивільними особами. Командування БТГр намагалось приховати факт бійки і всіляко перешкоджало роботі представникам військової поліції", – повідомляє українська розвідка.

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Там додали, що "для профілактики та лікування випадків "білої гарячки" та алкогольної інтоксикації медслужбою базового табору БТГр придбано велику кількість ліків у тому числі антидепресивної дії та гепатопротекторів".