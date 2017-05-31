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ЛЮБОМИР ГУЗАР УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Криму зріє соціальний вибух

19:51, сьогодні 630 Читать новость на русском

Вони були готові навіть до каміння з неба, але не витримали і трьох років. Кримчани, які раділи "руському міру", тепер виходять на масові протести. Їх не влаштовують малі зарплати, масові скорочення, позбавлення власності на нерухомість і забудова туристичних місць.

Севастополь. 28 травня. На центральній площі – майже 3 тисячі протестувальників. Це найчисленніший мітинг після анексії. Люди невдоволені новим генпланом міста.

За ним фактично скасовується право власності на землю і житло, яке оформлене до окупації.

Землі, на яких розташовані дачі, гаражі і приватні будинки – переходять у розпорядження Міноборони Росії або стають заповідними. Мітингувальники визнають: після окупації краще не стало.

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Навіть одіозний екс-регіонал Вадим Колісніченко , який сховався в Криму – розкритикував генплан Севастополя. І хоча документ розробляли в Москві, без місцевих архітекторів, винуватять протестувальники тутешню владу.

Керч. 29 травня. На мітинг вийшли співробітники металургійного заводу. Вимагають більшої зарплатні. Мізерну зарплату ще й кілька місяців затримують.

В Коктебелі місцеве населення виступає проти побудови висоток в туристичних місцях. І знову звертаються до Путіна аби той розібрався. Місцевий блогер Олександр Горний – прогнозує: протестів побільшає.

Якщо нинішня динаміка збережеться - градус соціального невдоволення може суттєво підскочити за рік півтора – прогнозують, як місцеві політологи, так і на материковій Україні. Потенційних протестні групи: підприємці і працівники бюджетної сфери.

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Автор: Олександра Ревуцька
Теги: Україна Новини Криму протести
Джерело: 24 Канал
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