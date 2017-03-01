У Кучми пояснили, як впливає "націоналізація" і визнання "паспортів" на Мінський процес

Стало відомо, які ключові питання порушувала українська сторона під час засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську у середу, 1 березня.
Про це у своєму Facebook повідомила речниця представника України у ТГК Дарка Оліфер.
В рамках роботи підгруп, так і на рівні Тристоронньої контактної групи Україна жорстко ставила питання про те, що рішення, прийняте Російською Федерацією про визнання паспортів та інших документів, виданих ОРДЛО, суперечить Мінським угодам,
– зазначила вона.
Українська сторона також жорстко відреагувала на ультиматуми ОРДЛО щодо "націоналізації" підприємств, що працюють в українському юридичному полі та визнання російського рубля "єдиною державною грошовою одиницею на території ОРДЛО", оскільки це негативно впливає на виконання Мінських угод.
Ми висловили надію на те, що процеси, пов'язані з документами і націоналізацією не матимуть незворотний характер,
– йдеться у повідомленні речниці Кучми.
Нагадаємо, 1 березня у Мінську відбулось засідання Тристоронньої контактної групи.
Представник України у гуманітарній підгрупі Ірина Геращенко повідомила нові подробиці про українських заручників, яких утримують бойовики на окупованій території.