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У Кучми пояснили, як впливає "націоналізація" і визнання "паспортів" на Мінський процес

18:48, сьогодні 1623 Читать новость на русском
Про що говорили сьогодні у Мінську
Про що говорили сьогодні у Мінську / Фото із соцмереж

Стало відомо, які ключові питання порушувала українська сторона під час засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську у середу, 1 березня.

Про це у своєму Facebook повідомила речниця представника України у ТГК Дарка Оліфер.

В рамках роботи підгруп, так і на рівні Тристоронньої контактної групи Україна жорстко ставила питання про те, що рішення, прийняте Російською Федерацією про визнання паспортів та інших документів, виданих ОРДЛО, суперечить Мінським угодам,
– зазначила вона.

Українська сторона також жорстко відреагувала на ультиматуми ОРДЛО щодо "націоналізації" підприємств, що працюють в українському юридичному полі та визнання російського рубля "єдиною державною грошовою одиницею на території ОРДЛО", оскільки це негативно впливає на виконання Мінських угод.

Ми висловили надію на те, що процеси, пов'язані з документами і націоналізацією не матимуть незворотний характер,
– йдеться у повідомленні речниці Кучми.

Нагадаємо, 1 березня у Мінську відбулось засідання Тристоронньої контактної групи.

Представник України у гуманітарній підгрупі Ірина Геращенко повідомила нові подробиці про українських заручників, яких утримують бойовики на окупованій території.

Теги: Україна Війна на Донбасі Леонід Кучма Мінськ Мінські домовленості Тероризм Політика
Джерело: 24 Канал
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