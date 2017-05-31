У Лаврова назвали погляд України на історію "заразою"

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова вважає, що Україна займається демонтажем загальної історії, щоправда тут цю "заразу" поширюють не всі, а лише певні політичні рухи.

Таку заяву вона зробила під час брифінгу, пише ТАСС.

Абсолютно неможливо зрозуміти демонтаж загальної історії, яким зараз займається політичний істеблішмент на Україні. Це саме демонтаж загальної історії, виокремлення окремих персоналій, окремих фактів з історії загальної не лише з Росією, але і з іншими нині суверенними державами, що раніше входили до складу різних державних формувань,

– дивується міжнародний рупор Кремля.

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За її словами, в Україні проводиться націоналістична ідеологія, і саме цим можна пояснити такі дії з боку офіційного Києва.

"Але далеко на цьому не виїхати. Реформувати є покликаними реформи в сфері культури, освіти, науки. А маніпуляції історичними фактами ні до якого справжнього реформування не призведуть", – наголосила вона.

Також дипломат підкреслила, в Росії чудово розуміють, що "ця зараза не поширилася на все суспільство, на всю Україну".

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"Є політичні рухи, громадські організації, неурядові організації, громадяни, які беруть на звіт в тому, що це згубна історія та мракобісся ", – підсумувала Захарова.