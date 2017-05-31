У Лаврова назвали погляд України на історію "заразою"

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова вважає, що Україна займається демонтажем загальної історії, щоправда тут цю "заразу" поширюють не всі, а лише певні політичні рухи.
Таку заяву вона зробила під час брифінгу, пише ТАСС.
Абсолютно неможливо зрозуміти демонтаж загальної історії, яким зараз займається політичний істеблішмент на Україні. Це саме демонтаж загальної історії, виокремлення окремих персоналій, окремих фактів з історії загальної не лише з Росією, але і з іншими нині суверенними державами, що раніше входили до складу різних державних формувань,
– дивується міжнародний рупор Кремля.
Читайте також: Україна блискуче покепкувала з Росії у Twitter через Анну Київську
За її словами, в Україні проводиться націоналістична ідеологія, і саме цим можна пояснити такі дії з боку офіційного Києва.
"Але далеко на цьому не виїхати. Реформувати є покликаними реформи в сфері культури, освіти, науки. А маніпуляції історичними фактами ні до якого справжнього реформування не призведуть", – наголосила вона.
Також дипломат підкреслила, в Росії чудово розуміють, що "ця зараза не поширилася на все суспільство, на всю Україну".
Читайте також: Декомунізація стримує червоний антиукраїнський реванш Путіна, – В’ятрович
"Є політичні рухи, громадські організації, неурядові організації, громадяни, які беруть на звіт в тому, що це згубна історія та мракобісся ", – підсумувала Захарова.