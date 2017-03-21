У Лаврова озвучили свою версію затримання українського журналіста у Москві

У російському МЗС відреагували на затримання у Москві українського журналіста Романа Цимбалюка.

Інцидент прокоментувала у своєму Facebook речниця російського МЗС Марія Захарова.

"Роман Цимбалюк, бачила пост про твоє затримання. Розбираємося. В образу не дамо. Тримайся там!" – написала Захарова.

Згодом вона додала, що, за її інформацією, наряд викликали люди, які "поскаржилися на крики".

Нагадаємо, ввечері 21 березня стало відомо, що у Москві затримали українського журналіста Романа Цимбалюка. Він заявив, що жодних показань давати не збирається. Пізніше стало відомо, що разом зі знімальною групою його відпустили.