У лікарні помер ще один учасник стрілянини у Олевську

Кількість жертв стрілянини в Олевську зросла до двох. В лікарні помер ще один учасник збройного конфлікту на Житомирщині.

Про це повідомляє журналістка Інна Білецька з посиланням на лікарню в Олевську.

Двоє загиблих – обоє не місцеві з угруповування, яке вважають зачинщиками стрілянини. В лікарні залишаються п'ятеро. Серед них один львівський – Віталій на прізвисько "Тюрьма",

– зазначила журналістка.

Нагадаємо, в ніч на 16 січня, в Олевську виникла перестрілка між заїжджими та місцевими. У підсумку вогнепальні поранення отримали 7 осіб: четверо – жителі Олевського району Житомирщини та ще троє – львів’яни, один з яких помер.



Загалом поліція встановила особи більше 30 учасників конфлікту. Згодом суд арештував чотирьох учасників конфлікту з так званої "львівської сторони".