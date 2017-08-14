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У Лісабоні пролунав вибух у житловому будинку: постраждали іноземні туристи

13:32, сьогодні 154 Читать новость на русском
Вибух у Лісабоні (Ілюстрація)
Вибух у Лісабоні (Ілюстрація) / orient

В столиці Португалії – Лісабоні – стався вибух у житлову будинку, в якому проживали туристи. Внаслідок вибуху п'ятеро осіб отримали поранення.

Як повідомляє BFMTV, двоє постраждалих туристів перебувають у важкому стані. Всього на момент вибуху в будинку перебувало 13 осіб. П’ятьох постраждалих госпіталізували.

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Серед постраждалих – двоє громадян Франції. Вони отримали поранення, коли проходили повз будинок в момент вибуху. Ще двоє громадян Німеччини отримали важкі поранення – вони перебували в момент вибуху в будинку. Національність п’ятого постраждалого поки не називається.

За попередньою інформацією, вибух міг статися через витік газу. Однак офіційну версію вибуху ще не встановили.

Теги: Португалія відпочинок Вибух
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