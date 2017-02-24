У Литві розповіли, як Росія "промиває полякам мізки"

На поляків, які проживають у Литві, впливає російська пропаганда.
Про це заявив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс, повідомляє Польське радіо.
Трапляється, що люди підпадають під маніпуляції та промивання мізків. Проблемою є одурманююча російська пропаганда,
– сказав він.
Очільник литовської дипломатії зазначив, що місцева Полонія отримує інформацію з російських мас-медіа.
Вони слухають російське радіо та дивляться російське телебачення. Найбільш вразливими на дію пропаганди є люди, які живуть відособлено, які не ведуть соціально активного життя,
– додав він.
Литовський міністр зазначив, що він мріє про те, аби у місцях проживання поляків мовило польське телебачення.
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