У Литві розповіли, як Росія "промиває полякам мізки"

На поляків, які проживають у Литві, впливає російська пропаганда.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс, повідомляє Польське радіо.

Трапляється, що люди підпадають під маніпуляції та промивання мізків. Проблемою є одурманююча російська пропаганда,

– сказав він.

Очільник литовської дипломатії зазначив, що місцева Полонія отримує інформацію з російських мас-медіа.

Вони слухають російське радіо та дивляться російське телебачення. Найбільш вразливими на дію пропаганди є люди, які живуть відособлено, які не ведуть соціально активного життя,

– додав він.

Литовський міністр зазначив, що він мріє про те, аби у місцях проживання поляків мовило польське телебачення.

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