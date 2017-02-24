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У Литві розповіли, як Росія "промиває полякам мізки"

14:21, сьогодні 252 Читать новость на русском
Російська пропаганда
Російська пропаганда / Фото з соцмереж

На поляків, які проживають у Литві, впливає російська пропаганда.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс, повідомляє Польське радіо.

Трапляється, що люди підпадають під маніпуляції та промивання мізків. Проблемою є одурманююча російська пропаганда,
– сказав він.

Очільник литовської дипломатії зазначив, що місцева Полонія отримує інформацію з російських мас-медіа.

Вони слухають російське радіо та дивляться російське телебачення. Найбільш вразливими на дію пропаганди є люди, які живуть відособлено, які не ведуть соціально активного життя,
– додав він.

Литовський міністр зазначив, що він мріє про те, аби у місцях проживання поляків мовило польське телебачення.

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Теги: Україна Російська пропаганда Україна-Росія Литва Польща
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