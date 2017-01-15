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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

У Литві волонтери зібрали велику суму на підтримку України

11:00, сьогодні 369 Читать новость на русском
Гроші використають для підтримки Збройних сил України
Гроші використають для підтримки Збройних сил України

Литовські волонтери зібрали 120 тисяч євро час благодійного концерту на підтримку України.

Про це написав шведсько-литовський волонтер, журналіст, аналітик Йонас Охман в Facebook.

Він розповів, що концерт організувала волонтерська організація Blue/Yellow за підтримки литовського зовнішньополітичного відомства, армії та міністерства внутрішніх справ країни.

Кошти будуть використані для підтримки як Збройних сил України в їх героїчній боротьбі проти російської агресії, так і цивільного населення Донбасу, яке страждає від жахливих наслідків війни,
– написав Охман.

Він додав, що литовські волонтери не покинуть Україну в її боротьбі.

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Теги: Україна Війна на Донбасі Литва Волонтери Збройні Сили України
Джерело: 24 Канал
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