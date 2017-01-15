У Литві волонтери зібрали велику суму на підтримку України

Литовські волонтери зібрали 120 тисяч євро час благодійного концерту на підтримку України.
Про це написав шведсько-литовський волонтер, журналіст, аналітик Йонас Охман в Facebook.
Він розповів, що концерт організувала волонтерська організація Blue/Yellow за підтримки литовського зовнішньополітичного відомства, армії та міністерства внутрішніх справ країни.
Кошти будуть використані для підтримки як Збройних сил України в їх героїчній боротьбі проти російської агресії, так і цивільного населення Донбасу, яке страждає від жахливих наслідків війни,
– написав Охман.
Він додав, що литовські волонтери не покинуть Україну в її боротьбі.
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