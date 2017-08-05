У Литві заступилися за Саакашвілі перед Україною

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Литва закликає українську владу дати екс-голові Одеської облдержадміністрації Міхеїлові Саакашвілі можливість відстояти в суді право на громадянство.
Про це заявив глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс, повідомляє Delfi.
"Саакашвілі повинна бути надана можливість захищати свої права в прозорому судовому розгляді", – сказав глава литовського зовнішньополітичного відомства.
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Лінкявічюс зазначив, що з погляду норм міжнародного права Саакашвілі опинився у "вкрай делікатній ситуації". Міністр також запевнив, що Литва планує підтримувати Україну, проте водночас вимагає не обмежувати права опозиції.
"Особливо важливо, щоб для опозиції були створені умови в боротьбі з корупцією", – додав глава МЗС Литви.
Нагадаємо, 27 липня в Адміністрації Президента підтвердили, що Міхеїла Саакашвілі було позбавлено українського громадянства. А 1 серпня з’явився відповідний указ за підписом президента Петра Порошенка.