У Лондоні двоповерховий автобус протаранив магазин: з'явилися фото

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Сьогодні, 10 серпня, у столиці Великобританії Лондоні близько сьомої ранку double-decker bus (двоповерховий автобус) в’їхав у магазин.
Інцидент стався біля торговельного центру Poggenpohl, передає Daily Mail.
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Постраждав водій та дев'ятеро пасажирів. Двох пасажирок довелося рятувати з пастки на другому поверсі автобуса з допомогою автовишки.
За словами пасажирів, перед зіткненням водій втратив свідомість. Його доправили до лікарні.
Інші пасажири згадують, як люди почали кричати, коли з-під автобуса повалив дим, а поряд з жінкою, яку затиснуло всередині, з'явилося багато крові.
Остаточні причини інциденту наразі з'ясовують.