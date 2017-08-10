У Лондоні двоповерховий автобус протаранив магазин: з'явилися фото

Сьогодні, 10 серпня, у столиці Великобританії Лондоні близько сьомої ранку double-decker bus (двоповерховий автобус) в’їхав у магазин.

Інцидент стався біля торговельного центру Poggenpohl, передає Daily Mail.

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Постраждав водій та дев'ятеро пасажирів. Двох пасажирок довелося рятувати з пастки на другому поверсі автобуса з допомогою автовишки.

#Battersea bus update: Crews working with @Ldn_Ambulance have brought two people trapped on the top deck to safety https://t.co/CUpL3FtTal pic.twitter.com/Hs6m7TIkLP — London Fire Brigade (@LondonFire) 10 августа 2017 г.

Our crews will remain at the scene in #Battersea to help stabilise the shop hit by the bus on #LavenderHill. More https://t.co/CUpL3FtTal pic.twitter.com/F7huQQ1r7c — London Fire Brigade (@LondonFire) 10 августа 2017 г.

За словами пасажирів, перед зіткненням водій втратив свідомість. Його доправили до лікарні.

Інші пасажири згадують, як люди почали кричати, коли з-під автобуса повалив дим, а поряд з жінкою, яку затиснуло всередині, з'явилося багато крові.

Остаточні причини інциденту наразі з'ясовують.