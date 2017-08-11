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У Лондоні в годину пік спалахнув вагон метро: з'явились фото, відео

16:20, сьогодні 438 Читать новость на русском
Пожежа в метро
Пожежа в метро / Фото з соцмереж

У столиці Великобританії сталася пожежа: вагон метро загорівся посеред шляху.

Про це повідомило видання "Daily Mail".

Інцидент стався на станції метро "Oxford Circus". Їдкий дим охопив весь салон транспорту. Люди прикривали руками обличчя, намагаючись врятувати дихальні шляхи від ураження.

За словами пасажирів метро, дим мав запах горілої пластмаси. Загоряння сталося під час руху потягу. Після зупинки транспорту люди стрімголов покидали станцію метро.

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Відомо, що внаслідок інциденту постраждало двоє людей, яких терміново госпіталізували. Ще чотирьом британцям медики надали допомогу на місці події.

Рятувальники Великобританії заявили, що причиною пожежі стала несправність електрики. На невизначений час станцію метро закрили.

Очевидці пожежі поширили моторошні кадри інциденту.

Теги: метро Великобританія Пожежа
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