У Лондоні в годину пік спалахнув вагон метро: з'явились фото, відео

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
У столиці Великобританії сталася пожежа: вагон метро загорівся посеред шляху.
Про це повідомило видання "Daily Mail".
Інцидент стався на станції метро "Oxford Circus". Їдкий дим охопив весь салон транспорту. Люди прикривали руками обличчя, намагаючись врятувати дихальні шляхи від ураження.
За словами пасажирів метро, дим мав запах горілої пластмаси. Загоряння сталося під час руху потягу. Після зупинки транспорту люди стрімголов покидали станцію метро.
Читайте також: Що стало причиною вибуху в будинку під Києвом: пояснення "Київоблгазу"
Відомо, що внаслідок інциденту постраждало двоє людей, яких терміново госпіталізували. Ще чотирьом британцям медики надали допомогу на місці події.
Рятувальники Великобританії заявили, що причиною пожежі стала несправність електрики. На невизначений час станцію метро закрили.
Очевидці пожежі поширили моторошні кадри інциденту.