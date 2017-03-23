У Лондоні затримали 7 осіб, причетних до теракту

Після стрілянини, яка відбувся біля парламенту Великобританії на Вестмінстерському мості, поліція Лондона провела шість рейдів. Зокрема, в Бірмінгемі та інших місцях, пов'язаних із терактом.

Про це повідомило ВВС. Незважаючи на події 22 березня у центрі столиці Великобританії, рівень терористичної загрози у місті не підвищили.

Наразі правоохоронці продовжують розслідувати трагічні події та запевняють, що загрози нових терактів немає. У справі про напад уже арештували 7 осіб.

Поки ми продовжуємо розслідувати ці жахливі події, хочемо запевнити громадськість, що поліція зробить усе можливе, щоб захистити їх. Ми збільшимо кількість правоохоронців на чергуваннях. У терористів чітка мета – створити розбіжності, недовіру, посіяти страх,

– повідомив помічник комісара зі спецоперацій Лондона Марк Роулі.

Британська поліція вже підтвердила загибель 4 людей унаслідок теракту в Лондоні. Серед жертв – двоє цивільних, поліцейський і сам терорист. Ще 40 осіб отримали поранення.

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Нагадаємо, що біля парламенту Британії 22 березня відбулась стрілянина. Поліція кваліфікувала дії зловмисника як теракт. Нападника на місці трагедії поліція ліквідувала.