14:51
23 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВИБУХ НА ВІЙСЬКОВИХ СКЛАДАХ У БАЛАКЛІЇ ВБИВСТВО ВОРОНЕНКОВА ЮЛІЯ САМОЙЛОВА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін освоїв нову професію. Роботи пробираються в російську медицину
Вєсті Кремля
21:21, 22 березня
Вєсті UA. Кличко напише книжку. Рок-музиканти врятують Гройсмана
Вєсті.UA
20:21, 22 березня
Земельні афери: як чиновники крадуть землю і уникають відповідальності
ЦРУ
00:20, 22 березня
Випуск новин за 13:00: Доба у зоні АТО. Нові подробиці теракту в Лондоні
Випуск новин
14:16, сьогодні
Про блокаду, коаліцію та аудитора НАБУ – інтерв'ю з Герасимовим
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:27, 22 березня
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
ВИБУХ НА ВІЙСЬКОВИХ СКЛАДАХ У БАЛАКЛІЇ ВБИВСТВО ВОРОНЕНКОВА ЮЛІЯ САМОЙЛОВА

У Лондоні затримали 7 осіб, причетних до теракту

14:09, сьогодні 109 Читать новость на русском

Після стрілянини, яка відбувся біля парламенту Великобританії на Вестмінстерському мості, поліція Лондона провела шість рейдів. Зокрема, в Бірмінгемі та інших місцях, пов'язаних із терактом.

Про це повідомило ВВС. Незважаючи на події 22 березня у центрі столиці Великобританії, рівень терористичної загрози у місті не підвищили.

Наразі правоохоронці продовжують розслідувати трагічні події та запевняють, що загрози нових терактів немає. У справі про напад уже арештували 7 осіб.

Поки ми продовжуємо розслідувати ці жахливі події, хочемо запевнити громадськість, що поліція зробить усе можливе, щоб захистити їх. Ми збільшимо кількість правоохоронців на чергуваннях. У терористів чітка мета – створити розбіжності, недовіру, посіяти страх,
– повідомив помічник комісара зі спецоперацій Лондона Марк Роулі.

Британська поліція вже підтвердила загибель 4 людей унаслідок теракту в Лондоні. Серед жертв – двоє цивільних, поліцейський і сам терорист. Ще 40 осіб отримали поранення.

Читайте також: Теракт у Лондоні: опубліковано моторошне відео зі стріляниною

Нагадаємо, що біля парламенту Британії 22 березня відбулась стрілянина. Поліція кваліфікувала дії зловмисника як теракт. Нападника на місці трагедії поліція ліквідувала.

Теги: Теракт у Лондоні Жертви Великобританія
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Хто стоїть за вбивством екс-депутата Держдуми Вороненкова?
ОПИТУВАННЯ
сьогодні, 13:22 Хто стоїть за вбивством екс-депутата Держдуми Вороненкова?
736
Вибух на військових складах у Балаклії: онлайн
сьогодні, 11:05 Вибух на військових складах у Балаклії: онлайн
5501
Теракты происходят везде, но не в Украине
сьогодні, 12:03 Теракты происходят везде, но не в Украине
Юрий Касьянов 2555
Как Украина теряет арестованые деньги
сьогодні, 10:39 Как Украина теряет арестованые деньги "семьи" Януковича
Андрій Довбенко 1110
Взгляд на реформы из операционной обычной киевской больницы
22 березня, 22:13 Взгляд на реформы из операционной обычной киевской больницы
Юрій Бутусов 1351
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 6
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня 2016 , 07:41 71
Росія влітку запустить залізницю в обхід України
 26 листопада 2016 , 18:52 4
Нідерланди зробили несподівану заяву щодо Угоди про асоціацію
21 жовтня 2016 , 12:50 5
Страшна смертельна ДТП на Івано-Франківщині: лісовоз зіткнувся з автобусом
14 жовтня 2016 , 17:24
Син "регіонала" влаштував п'яні перегони та протаранив патрульних, – волонтер
 6 листопада 2016 , 13:06 33
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук