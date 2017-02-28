У Луганську на мітинг зігнали студентів: опублікували фото

Кілька тисяч студентів зібрали на мітингу проти блокади ОРДЛО в окупованому Луганську.
Про це повідомляє Liga.net.
Кілька груп студентів спеціально відпустили із занять в одному з вузів, а деякі прийшли підтримати за власним бажанням
Так, сказали, що пропуски ставити не будуть, але потрібно прийти тому, що за списком перевірять,
– розповів один із студентів.
Він зазначив, що "ідейним" студентам спеціально роздали заздалегідь підготовлені плакати.
Знімали все це російські канали, але це вже не дивно, їм потрібна ж картинка,
– додав студент.
Ще одна студентка уточнила, що бачила автобуси, які спеціально підвозили пенсіонерів для участі в мітингу.
Читайте також: Ватажки "ДНР" та "ЛНР" з погрозами вимагають припинити блокаду Донбасу