У Луганську на мітинг зігнали студентів: опублікували фото

Кілька тисяч студентів зібрали на мітингу проти блокади ОРДЛО в окупованому Луганську.

Про це повідомляє Liga.net.

Кілька груп студентів спеціально відпустили із занять в одному з вузів, а деякі прийшли підтримати за власним бажанням

Так, сказали, що пропуски ставити не будуть, але потрібно прийти тому, що за списком перевірять,

– розповів один із студентів.

Він зазначив, що "ідейним" студентам спеціально роздали заздалегідь підготовлені плакати.

Знімали все це російські канали, але це вже не дивно, їм потрібна ж картинка,

– додав студент.

Ще одна студентка уточнила, що бачила автобуси, які спеціально підвозили пенсіонерів для участі в мітингу.

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