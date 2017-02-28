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НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ

У Луганську на мітинг зігнали студентів: опублікували фото

15:56, сьогодні 905 Читать новость на русском
Луганськ
Луганськ / Ліга.нет

Кілька тисяч студентів зібрали на мітингу проти блокади ОРДЛО в окупованому Луганську.

Про це повідомляє Liga.net.

Кілька груп студентів спеціально відпустили із занять в одному з вузів, а деякі прийшли підтримати за власним бажанням

Так, сказали, що пропуски ставити не будуть, але потрібно прийти тому, що за списком перевірять,
– розповів один із студентів.

Він зазначив, що "ідейним" студентам спеціально роздали заздалегідь підготовлені плакати.

Знімали все це російські канали, але це вже не дивно, їм потрібна ж картинка,
– додав студент.

Ще одна студентка уточнила, що бачила автобуси, які спеціально підвозили пенсіонерів для участі в мітингу.

Читайте також: Ватажки "ДНР" та "ЛНР" з погрозами вимагають припинити блокаду Донбасу

Теги: Луганськ Україна
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