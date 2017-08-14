У Лук'янівському СІЗО помер чоловік

У Лук'янівському СІЗО у Києві помер чоловік, який страждав від психічних розладів.

Про це повідомляє УНІАН з посилання на прес-секретаря заступника міністра юстиції України по пенітенціарній системі Юрія Маслака.

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Згідно з повідомленням, загиблий 37-річний чоловік страждав від психічних розладів. Однак офіційної причини смерті не повідомляють.

"Коли проведуть розтин, ми надамо точну інформацію", – зазначив прес-секретар.