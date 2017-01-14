У Луценка підтверджують, що Єфремова вивезли з київського слідчого ізолятора

Екс-лідера Партії регіонів у парламенті Олександра Єфремова переведено з київського слідчого ізолятора.

Цю інформацію підтвердила речниця генпрокурора Лариса Сарган, пише ZN.ua.

Вона уточнила, що Єфремова було переведено з Києва у слідчий ізолятор міста Старобільська на Луганщині.

Його конвоювали в Луганську область у п'ятницю, 13 січня. Наступне засідання у справі екс-нардепа розпочнеться 16 січня в 10:00.

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Раніше в СБУ запевнили, що у слідчому ізоляторі в Києві Єфремова утримували в належних умовах.

Нагадаємо, Генпрокуратура завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою Олександра Єфремова. Зокрема, його звинувачують в організації захоплення будівлі Луганської ОДА та у посібництві в захопленні будівлі Управління Служби безпеки України в Луганській області.