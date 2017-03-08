У Луценка пояснили виклик нардепів у ГПУ

Чотирьох депутатів Верховної Ради України викликали на допит до Генеральної прокуратури через те, що вони, імовірно, не сплачували податки.

Про це заявила речниця генпрокурора Лариса Сарган у ефірі одного з українських телеканалів.

"Причина проста – можлива несплата податків, оскільки в електронних деклараціях депутатів вказано певну суму готівки і, відповідно, виникає питання: чи правильно сплачено всі податки цими депутатами", – зауважила вона.

За її словами, допитати народних обранців мають у найближчі дні. Точних дат у Генпрокуратурі не називають.

Крім того, Лариса Сарган не назвали імена народних обранців, яких викликали на допит.

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Нагадаємо, напередодні з’явилася інформація, що Генпрокуратура викликала на допит кількох депутатів "Радикальної партії", включно з її лідером Олегом Ляшком.