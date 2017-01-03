У Луценка розповіли деталі розслідування "справи Пашинського"

Розслідуванням інциденту з народним депутатом Сергієм Пашинським, який прострелив ногу перехожому, займеться Київська обласна прокуратура.

Про це розповіла прес-секретар Юрія Луценка Лариса Сарган.

Слідчими прокуратури будуть передопитані усі учасники та свідки події, проведений слідчий експеримент та всі необхідні експертизи,

– написала вона.

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Нагадаємо, 31 грудня увечері в одному із сіл на Київщині виник конфлікт між нардепом Сергієм Пашинським та невідомим. Той напав на депутата, і захищаючись, Пашинський вистрілив йому в ногу.