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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ
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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ

У Луценка розповіли деталі розслідування "справи Пашинського"

08:33, сьогодні 1144 Читать новость на русском
Сергій Пашинський
Сергій Пашинський / 24 Канал

Розслідуванням інциденту з народним депутатом Сергієм Пашинським, який прострелив ногу перехожому, займеться Київська обласна прокуратура.

Про це розповіла прес-секретар Юрія Луценка Лариса Сарган.

Слідчими прокуратури будуть передопитані усі учасники та свідки події, проведений слідчий експеримент та всі необхідні експертизи,
– написала вона.

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Нагадаємо, 31 грудня увечері в одному із сіл на Київщині виник конфлікт між нардепом Сергієм Пашинським та невідомим. Той напав на депутата, і захищаючись, Пашинський вистрілив йому в ногу.

Теги: Сергій Пашинський ГПУ Юрій Луценко Україна
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